Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images Musée de la Romanité Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-13

Participez à la visite guidée de l’exposition temporaire du Musée de la Romanité et découvrez la place que l’art occupait dans la civilisation romaine à travers les exceptionnelles collections du musée du Louvre.

.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a guided tour of the temporary exhibition at the Musée de la Romanité and discover the role art played in Roman civilization through the Louvre’s exceptional collections.

L’événement Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images Nîmes a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Nîmes