Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images Musée de la Romanité Nîmes
samedi 4 juillet 2026 · Musée de la Romanité · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-12 15:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-13
Participez à la visite guidée de l’exposition temporaire du Musée de la Romanité et découvrez la place que l’art occupait dans la civilisation romaine à travers les exceptionnelles collections du musée du Louvre.
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Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com
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English :
Join us for a guided tour of the temporary exhibition at the Musée de la Romanité and discover the role art played in Roman civilization through the Louvre’s exceptional collections.
L’événement Visite guidée L’art romain du Louvre. Un monde d’images Nîmes a été mis à jour le 2026-06-30 par Ville de Nîmes
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