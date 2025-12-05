Visite guidée – L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – Focus photo, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

Visite guidée – L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – Focus photo 20 novembre 2026 – 27 mars 2027 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T14:00:00+01:00 – 2027-03-27T15:00:00+01:00

Cet visite est proposée dans le cadre de l’exposition « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble » du 3 octobre 2026 au 27 mars 2027 à la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Ouverte en 1976, l’artothèque de Grenoble est la première artothèque française à fêter ses 50 ans. Afin de célébrer cet anniversaire, la bibliothèque d’étude et du patrimoine propose une exposition retrospective qui vous permettra de découvrir les plus belles œuvres de sa collection, tant dans le domaine de l’estampe que dans celui de la photographie. « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque » est aussi l’occasion de découvrir l’histoire de ce service public et les actions mises en œuvre au quotidien pour rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

50 ans d’artothèque, 200 ans de photographie ! Profitez de ce double anniversaire pour découvrir l’exposition à travers ses photographies. Un parcours des années 1970 à aujourd’hui au cœur de l’une des plus importantes collections photographiques des artothèques françaises.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 boulevard maréchal lyautey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/ »}]

Cet visite est proposée dans le cadre de l’exposition « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble » du 3 octobre 2026 au 27 mars 2027 à la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

© Françoise Vicat-Blanc