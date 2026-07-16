Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République (devant le Monument aux Morts) · Strasbourg
Informations pratiques
Visite guidée : « L’axe impérial » Dimanche 20 septembre, 11h30 Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace
Rendez-vous place de la République, devant le Monument aux Morts.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais universitaire !
Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://jep26axeimperial.eventbrite.fr »}]
Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais !…
© Luc Boegly
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