Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République (devant le Monument aux Morts) · Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : « L’axe impérial » Dimanche 20 septembre, 11h30 Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace

Rendez-vous place de la République, devant le Monument aux Morts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais universitaire !

Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://jep26axeimperial.eventbrite.fr »}]

Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais !…

© Luc Boegly