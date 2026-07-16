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Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République (devant le Monument aux Morts) · Strasbourg

Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la République (devant le Monument aux Morts)
Adresse
Place de la République 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
Rendez-vous place de la République, devant le Monument aux Morts.

Visite guidée : « L’axe impérial » Dimanche 20 septembre, 11h30 Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace

Rendez-vous place de la République, devant le Monument aux Morts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais universitaire !

Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://jep26axeimperial.eventbrite.fr »}]
Venez découvrir le lieu des manifestations de prestige, la KaiserWilhelm-Strasse qui constitue le principal axe de représentation mettant en regard l’ancienne résidence de l’Empereur et le Palais !…

© Luc Boegly

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