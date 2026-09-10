Visite guidée : Le Bourg Royal, Maison des compagnons, Fontainebleau

Informations pratiques

Visite guidée : Le Bourg Royal 19 et 20 septembre Maison des compagnons Seine-et-Marne

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Circuit : Le Bourg Royal

Une partie de la ville méconnue, un aperçu des vieilles rues et des portes piétonnes les plus anciennes pour arriver place d’Armes, coup d’œil sur le porche que Henry IV voulait le plus majestueux du royaume. Cheminons ensuite rue du Château avec ses hôtels particuliers discrets les maisons modestes ornées de ferronnerie, gresserie… Rue d’Avon (pourquoi ce nom ici ?) le quartier Raoult, les grandes écuries, rue Marrier… Retour place de l’Étape.

Durée environ 1h30, avec accompagnateur

Maison des compagnons 26 rue de la Cloche 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 80 71 http://www.comitededefense-fontainebleau.org [{« type »: « email », « value »: « sauvegarde.fontainebleau@yahoo.com »}] Maison de ville, trois corps de bâtiments sur rue et cour, typique des XVIIème et XVIIIème siècles. Ancienne maison de Compagnons et d’artisans menuisiers sur un siècle. Restauration menée sur plus de 40 ans dans le respect du patrimoine par l’Association Action et Sauvegarde de Fontainebleau (précédemment Comité de Défense, d’Action et de Sauvegarde de Fontainebleau). SNCF gare de Fontainebleau-Avon Centre ville, parking du Marché à 100m

Circuit « Le Bourg Royal »

©asf