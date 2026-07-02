Visite guidée : le Centre Culturel Renan de Jean Montariol, Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan), Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée : le Centre Culturel Renan de Jean Montariol Samedi 19 septembre, 16h30 Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan) Haute-Garonne

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

À travers une visite guidée du Centre culturel Renan, les visiteurs pourront redécouvrir l’œuvre de Jean Montariol, architecte emblématique de la Ville rose.

Cette découverte mettra en lumière son style singulier, à la croisée de l’Art déco et de la modernité naissante, ainsi que l’empreinte durable qu’il a laissée sur le paysage architectural toulousain.

Centre Culturel Renan (Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan) 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 58 06 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-renan https://www.facebook.com/centreculturelrenan/;https://www.instagram.com/centrecultureldequartierrenan/ Installé dans un bâtiment des années 1920, le centre culturel de quartier Renan propose spectacles, activités de loisirs, actions culturelles, stages, résidences d’artiste et événements de vie locale. Il accueille également le musée numérique Micro-Folie et sa programmation d’ateliers, de conférences et de jeux à destination de tous. Métro Ligne B arrêt Trois Cocus. Bus 41 et 60 arrêt Trois Cocus. Parking à accessible à l’arrière du centre. Rampe d’accès à l’arrière du centre.

À travers une visite guidée du Centre culturel Renan, le visiteur pourra redécouvrir l’œuvre de Jean Montariol, architecte emblématique de la ville rose, entre Art déco et modernité naissante.

© CC Renan