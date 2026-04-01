Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit
Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit mercredi 17 juin 2026.
Dieulefit
Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial
RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
De 10 à 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Initiative dédiée aux artistes français et allemands réfugiés et résistants, à Dieulefit, pendant la Deuxième Guerre.
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RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com
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English :
Tour dedicated to French and Germans artists who were refugees and resistant fighters during WWII in Dieulefit.
Duration approx. 1 hour & 15 minutes + 30 minutes.
L’événement Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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