Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Dieulefit

Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial

RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

De 10 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Initiative dédiée aux artistes français et allemands réfugiés et résistants, à Dieulefit, pendant la Deuxième Guerre.

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RV Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

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English :

Tour dedicated to French and Germans artists who were refugees and resistant fighters during WWII in Dieulefit.

Duration approx. 1 hour & 15 minutes + 30 minutes.

L’événement Visite guidée le Chemin des Artistes Réfugiés et mémorial Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux