Visite guidée Le cimetière de Saint-Enogat

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Des prestigieuses premières familles anglaises, aux édiles locaux qui ont contribué à l’histoire de la cité balnéaire, venez découvrir le cimetière de Saint-Énogat, et la richesse stylistique de ses tombes et mausolées. Cette balade commentée sera l’occasion de découvrir une facette cachée du patrimoine de Saint-Énogat, le berceau de Dinard.

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* 5 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité En raison de la topographie de la ville et de ses aménagements, cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours sont envisageables. Nous vous invitons à nous consulter pour plus de renseignements.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée Le cimetière de Saint-Enogat Dinard a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme