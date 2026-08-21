Visite guidée – Le grand monnayage se dévoile, La Monnaie de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée – Le grand monnayage se dévoile Samedi 19 septembre, 14h00 La Monnaie de Paris Paris

Dans la limite des places disponibles. Départ toutes les 15 minutes pour des groupes de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez le Grand Monnayage, le sanctuaire et le cœur battant de la Monnaie de Paris !

C’est le lieu où les presses frappent et estampent, transformant une simple rondelle de métal en monnaie, médaille ou décoration officielle !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Visite commentée

© Monnaie de Paris | Micha Henrotte / H&K