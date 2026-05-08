Visite guidée Le Havre, c’est fort de café ! Le Havre
Visite guidée Le Havre, c’est fort de café ! Le Havre dimanche 10 mai 2026.
Le Havre
Visite guidée Le Havre, c’est fort de café !
112 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-28
Négociants, commissionnaires, grossistes, courtiers, trieuses, torréfacteurs… le quartier qui jouxte le boulevard de Strasbourg conserve les traces des nombreux emplois qui ont accompagné la création de la plus grande bourse de café mondiale en 1882.
Au fil des façades opulentes et des arrière-cours de stockage, dans un secteur en partie épargné par les bombardements de la seconde guerre mondiale, partez à la découverte du négoce de place et de la société cosmopolite qui l’organisait.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .
112 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Le Havre, c’est fort de café !
L’événement Visite guidée Le Havre, c’est fort de café ! Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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