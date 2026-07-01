Visite guidée : Le Havre sous l’objectif des photographes, MuMa, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : Le Havre sous l’objectif des photographes 19 et 20 septembre MuMa Seine-Maritime

Durée 1h, RDV Muma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Retranscrire l’atmosphère, saisir les variations de la lumière et le mouvement sont autant de défis relevés par les pionniers de la photographie au Havre. Du MuMa à la Catène de containers, suivez un guide sur les pas des photographes d’hier et d’aujourd’hui qui ont immortalisé la ville.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

MuMa 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie 33235196262 https://www.muma-lehavre.fr Bâtiment de verre et de métal, dont les architectes sont : Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier. Premier musée reconstruit après la guerre. Il révèle une nouvelle muséographie basée sur la transparence et la flexibilité du bâtiment. Parking gratuit à proximité, accès possible en bus depuis la gare (lignes C4 et 16).

Retranscrire l’atmosphère, saisir les variations de la lumière et le mouvement sont autant de défis relevés par les pionniers de la photographie au Havre. Du MuMa à la Catène de containers, suivez un…

© PAH – Le Havre Seine Métropole