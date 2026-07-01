Visite guidée : Le Havre sous l’objectif des photographes, MuMa, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · MuMa · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée : Le Havre sous l’objectif des photographes 19 et 20 septembre MuMa Seine-Maritime
Durée 1h, RDV Muma.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Retranscrire l’atmosphère, saisir les variations de la lumière et le mouvement sont autant de défis relevés par les pionniers de la photographie au Havre. Du MuMa à la Catène de containers, suivez un guide sur les pas des photographes d’hier et d’aujourd’hui qui ont immortalisé la ville.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.
MuMa 2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie 33235196262 https://www.muma-lehavre.fr Bâtiment de verre et de métal, dont les architectes sont : Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier. Premier musée reconstruit après la guerre. Il révèle une nouvelle muséographie basée sur la transparence et la flexibilité du bâtiment. Parking gratuit à proximité, accès possible en bus depuis la gare (lignes C4 et 16).
Retranscrire l’atmosphère, saisir les variations de la lumière et le mouvement sont autant de défis relevés par les pionniers de la photographie au Havre. Du MuMa à la Catène de containers, suivez un…
© PAH – Le Havre Seine Métropole
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Minute patrimoine Entracte au théâtre Le Havre 1 juillet 2026
- Atelier créatif Cyanotype Les Jardins Suspendus Le Havre 1 juillet 2026
- Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre 1 juillet 2026
- Atelier créatif Sablage Atelier Chouette Verre Le Havre 2 juillet 2026
- Marché nocturne de Notre-Dame Le Havre 2 juillet 2026