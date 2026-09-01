UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vichy

Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

samedi 5 décembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 Tarif unique par enfant. Gratuit pour l'adulte accompagnant

Vichy

Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif unique par enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:30:00
fin : 2026-12-26 17:30:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27

Une visite guidée magique à Vichy pour les enfants à partir de 5 ans !
  .

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical guided tour of Vichy for children aged 5 and over!

L’événement Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy a été mis à jour le 2026-08-28 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)