Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
samedi 5 décembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif unique par enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:30:00
fin : 2026-12-26 17:30:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27
Une visite guidée magique à Vichy pour les enfants à partir de 5 ans !
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
A magical guided tour of Vichy for children aged 5 and over!
L’événement Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy a été mis à jour le 2026-08-28 par Vichy Destinations
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