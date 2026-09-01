Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Informations pratiques

Vichy

Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif unique par enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:30:00

fin : 2026-12-26 17:30:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27

Une visite guidée magique à Vichy pour les enfants à partir de 5 ans !

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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

A magical guided tour of Vichy for children aged 5 and over!

L’événement Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy a été mis à jour le 2026-08-28 par Vichy Destinations