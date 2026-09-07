Visite guidée : Le monastère des Clarisses de Senlis, Office de Tourisme – Bureau de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Visite guidée : Le monastère des Clarisses de Senlis Samedi 10 octobre, 14h30 Office de Tourisme – Bureau de Senlis Oise

Réservation conseillée, nombre de places limité. Départ et billetterie à l’Office de Tourisme, bureau de Senlis. Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

À l’occasion des 150 ans de la communauté des Clarisses à Senlis et du 800e anniversaire de la mort de saint François d’Assise, une occasion exceptionnelle est donnée de découvrir le monastère autrement.

Avec une guide-conférencière, remontez le fil de l’histoire, du moulin qui occupait autrefois les lieux au monastère d’aujourd’hui, et découvrez son architecture ainsi que sa remarquable chapelle en bois et matériaux naturels. La visite se prolongera par une rencontre avec les sœurs Clarisses, qui feront découvrir leur vie et leur communauté.

Une invitation à franchir le seuil d’un lieu vivant et à en découvrir l’histoire, entre eau, pierre, bois et spiritualité.

Office de Tourisme – Bureau de Senlis Place du Parvis Notre-Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/ https://www.facebook.com/chantillysenlistourisme [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.67.37.37 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/visites-de-senlis-et-du-pays-dart-et-dhistoire/visites-a-theme-ot/ »}]

Au bord de la Nonette, dans un écrin de verdure, se cache un lieu où patrimoine, nature et spiritualité se rencontrent: le monastère des Clarisses senlis office de tourisme

Chantilly-Senlis Tourisme