Visite guidée : le palais de justice de Toulouse, de la crypte archéologique à l’édifice contemporain, Palais de justice, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée : le palais de justice de Toulouse, de la crypte archéologique à l’édifice contemporain Samedi 19 septembre, 13h30 Palais de justice Haute-Garonne

Gratuit. Inscription obligatoire. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Sous le palais de justice : vestiges antiques et salons historiques

Mise au jour lors des travaux de restructuration dans les années 2000, la crypte archéologique située sous la salle des pas perdus du palais de justice de Toulouse abrite les vestiges du château narbonnais, une structure majeure de l’histoire urbaine toulousaine.

Elle dévoile également de précieux témoignages du passé :

des pans de l’ancienne enceinte romaine,

les vestiges antiques de la porte romaine et du rempart,

ainsi que les restes d’une tour hexagonale.

La visite de la crypte est assurée par un(e) guide-conférencier(ère) de l’Office de Tourisme.

Elle se prolonge par une déambulation dans les salons historiques de la cour d’appel :

la Grand’Chambre,

la salle des Assises,

le salon doré,

et le salon Hercule,

accompagnée par des guides bénévoles de la juridiction.

Une occasion rare de conjuguer patrimoine antique et patrimoine judiciaire dans un cadre prestigieux !

Palais de justice 2 Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 33 70 70 https://www.cours-appel.justice.fr/toulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/a-voir-a-faire/journees-du-patrimoine/ »}] En mars 2008, le nouveau palais de justice de Toulouse ouvrait au public. Ce lieu ancré dans le présent et témoin de mille ans de justice regroupe le tribunal judiciaire et la cour d’appel.

La structure de cet ancien parlement remonte au Moyen Âge. Entre 1469 et 1492, les parlementaires font construire la grande chambre (actuellement première chambre de la cour d’appel). Du XVe au XVIIe siècle, de nouvelles salles d’audience sont construites ou aménagées, comme la chambre dorée et la chambre d’Hercule. C’est finalement au cours de la première partie du XIXe siècle que sera confié à Jean-Pierre Laffon, architecte départemental, la mise en œuvre d’un projet de restauration et d’agrandissement du palais de justice de Toulouse, qui concernait à la fois la cour d’appel, la cour d’assises et le tribunal de première instance.

Les travaux d’extension nécessaires et la volonté de rendre la justice dans de meilleures conditions ont conduit à élaborer un plan de restructuration en 1994. Au bout de treize ans de travaux, le nouveau palais de justice ouvrait ses portes.

️ Sous le palais de justice : vestiges antiques et salons historiques

© Ministère de la justice