Visite guidée : le projet artistique de La Brèche, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée : le projet artistique de La Brèche Samedi 19 septembre, 11h30, 17h00 La Brèche Manche

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites Thématiques : Artistique :

Quel est le projet artistique de La Brèche ? Que viennent faire les artistes du monde entier dans ce lieu ? Cette visite centrée sur le projet artistique de La Brèche et sur la manière dont elle accompagne les artistes dans leur processus de création vous apportera toutes les réponses.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

Visites Thématiques : Artistique :

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