Visite guidée : le quartier de la Cité, Promenade du Bout-du-Monde, Angers

Informations pratiques

Visite guidée : le quartier de la Cité Dimanche 20 septembre, 14h00 Promenade du Bout-du-Monde Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée à la découverte du quartier entre le château et la cathédrale Saint-Maurice (en partenariat avec Les Amis de la Cité).

Horaires des visites :

14h-15h30

16h-17h30

17h-18h30

Promenade du Bout-du-Monde Promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]

Visite guidée à la découverte du quartier entre le château et la cathédrale Saint-Maurice (en partenariat avec Les Amis de la Cité).

© Frédéric Chobard – Cité