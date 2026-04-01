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Visite guidée : le quartier de la Cité, Promenade du Bout-du-Monde, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Promenade du Bout-du-Monde · Angers

Visite guidée : le quartier de la Cité, Promenade du Bout-du-Monde, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Promenade du Bout-du-Monde
Adresse
Promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée : le quartier de la Cité Dimanche 20 septembre, 14h00 Promenade du Bout-du-Monde Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée à la découverte du quartier entre le château et la cathédrale Saint-Maurice (en partenariat avec Les Amis de la Cité).
Horaires des visites :
14h-15h30
16h-17h30
17h-18h30

Promenade du Bout-du-Monde Promenade du Bout-du-Monde, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]
Visite guidée à la découverte du quartier entre le château et la cathédrale Saint-Maurice (en partenariat avec Les Amis de la Cité).

© Frédéric Chobard – Cité

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