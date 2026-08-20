Visite guidée « Le Sacré-Coeur de Moulins », Église du Sacré-Cœur, Moulins

Informations pratiques

Visite guidée « Le Sacré-Coeur de Moulins » Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Église du Sacré-Cœur Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du Sacré-Coeur à deux voix, par Timothée Godron, architecte du patrimoine et un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Église du Sacré-Cœur 1 Rue Blaise Pascal, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470205777 Dans le quartier des Mariniers, l’église est l’œuvre de l’architecte Lassus. Premier édifice de France dédié au Sacré-Cœur de Jésus, sa période de construction s’étale de 1844 à 1866. Cette église est conçue dans l’esprit néo-gothique, synthétisant les principales cathédrales pour composer la cathédrale idéale.

Visite du Sacré-Coeur à deux voix, par Timothée Godron, architecte du patrimoine et un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

©Emerick Jubert