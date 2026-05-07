Agen

Visite guidée Le Sacré-Coeur et le quartier du Pin

Rue Jégun de Marans Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29

Peu connue des Agenais, cette église, mérite pourtant le détour !

Fruit du plan haussmannien de reconstruction de la ville au XIXe siècle, elle fut édifiée dans un style néogothique et dotée ensuite d’un clocher contemporain, pour le moins original. Vitraux remarquables !

Peu connue des Agenais, cette église un peu éloignée du centre-ville, mérite pourtant le détour !

Elle est le fruit du plan haussmannien de reconstruction de la ville au XIXe siècle et fut édifiée dans un style néogothique. Elle a ensuite été dotée d’un clocher contemporain, pour le moins original.

Elle est l’œuvre de Paul Abadie, disciple de Viollet-le-Duc.

A l’intérieur, tout un peuple de statues et de splendides vitraux, œuvres des maîtres verriers Dagrant et Leuzy, se dévoileront à vos yeux. .

Rue Jégun de Marans Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Visite guidée Le Sacré-Coeur et le quartier du Pin

Little known to the people of Agen, this church is well worth a visit!

The result of the 19th-century Haussmann plan to rebuild the town, it was built in the neo-Gothic style and later fitted with a contemporary bell tower, which is original to say the least. Remarkable stained glass windows!

L’événement Visite guidée Le Sacré-Coeur et le quartier du Pin Agen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Destination Agen