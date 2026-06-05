Visite guidée le théâtre de la Sinne Mulhouse
Visite guidée le théâtre de la Sinne Mulhouse mercredi 17 juin 2026.
Mulhouse
Visite guidée le théâtre de la Sinne
39 rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Au cours de cette visite, vous découvrirez ce magnifique théâtre à l’italienne construit il y a 150 ans qu’est le théâtre de la Sinne, son histoire, ses décors, ses secrets, mais aussi les coulisses de la préparation d’un spectacle.
Au cours de cette visite, vous découvrirez ce magnifique théâtre à l’italienne construit il y a 150 ans qu’est le théâtre de la Sinne, son histoire, ses décors, ses secrets, mais aussi les coulisses de la préparation d’un spectacle. .
39 rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
During this visit, you will discover this magnificent Italian-style theatre built 150 years ago that is the Théâtre de la Sinne, its history, its sets, its secrets, but also the backstage of the preparation of a show.
L’événement Visite guidée le théâtre de la Sinne Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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