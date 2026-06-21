VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende vendredi 3 juillet 2026.

Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Visite rapide du centre historique de Mende et de l’ancienne pharmacie durant laquelle on voyage par le biais d’anecdotes méconnues.

Tarifs Normal 3€ Réduit 2€ Gratuit jusqu’à 9 ans inclus

Durée 1h

Information et réservation auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende