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VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 6 Adulte

Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Visite rapide du centre historique de Mende et de l’ancienne pharmacie durant laquelle on voyage par le biais d’anecdotes méconnues.

Tarifs Normal 3€ Réduit 2€ Gratuit jusqu’à 9 ans inclus
Durée 1h
Information et réservation auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT Mende

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