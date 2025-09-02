VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende
VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende vendredi 7 août 2026.
Mende
VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Visite rapide du centre historique de Mende et de l’Ancienne Pharmacie durant laquelle on voyage par le biais d’anecdotes méconnues.
Durée environ 1h.
Tarif normal 3€ // Tarif réduit 2€ // Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.
Visite limitée à 18 personnes.
Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mende
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