VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende vendredi 7 août 2026.

Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Visite rapide du centre historique de Mende et de l’Ancienne Pharmacie durant laquelle on voyage par le biais d’anecdotes méconnues.

Durée environ 1h.

Tarif normal 3€ // Tarif réduit 2€ // Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Visite limitée à 18 personnes.

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou mendetourisme@ot-mende.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT Mende