Visite guidée – Le verre, un matériau fragile, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée – Le verre, un matériau fragile Samedi 19 septembre, 11h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Saviez-vous que le musée possède une collection de verreries produites entre l’Antiquité et le début du XXe siècle ? Découvrez cette collection de référence méconnue et les secrets de sa conservation-restauration avec la conservatrice Elsa Bachelard !

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Samedi 19 septembre à 11h.

Effectif : 15 participants.

Visite gratuite, réservation conseillée sur cultival.fr

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 [{« link »: « https://www.cultival.fr/fr_FR/products/indiv/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une collection de verreries méconnues avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine ! #JEP2026

© GrandPalaisRmn (Limoges, musée national Adrien Dubouché) Jean-Gilles Berizzi