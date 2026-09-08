Visite guidée le zoo immobile, Palais des beaux-arts, Lille

Informations pratiques

Visite guidée le zoo immobile Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Palais des beaux-arts Nord

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Levez-vous la tête quand vous arrivez au Palais des Beaux-Arts ? Vous y découvrirez des détails insolites et de petits trésors cachés.

Par les voisins de l’Association « Saint Michel en transition »

A partir de 13 ans.

Palais des beaux-arts Place de la République (Lille), 59000 Lille, France Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320067800 https://pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « http://JEPM.lille.fr »}] Le Palais des Beaux-Arts est inauguré le dimanche 6 mars 1892. En 1939, le “Guide bleu” signale que d’importants travaux récemment terminés ont transformé la cour intérieure en un hall monumental de 1.600 m2. Le temps et les deux guerres ont conduit à la dégradation du musée. L’arrivée des plans-reliefs accélère la décision de rénovation. L’appel à candidature pour un concours d’architecture est lancé en octobre 1989. Lille va fermer les portes de son Palais des Beaux-Arts de 1991 à 1997. Rendre le musée plus transparent, l’ouvrir sur la ville, mieux accueillir et informer les visiteurs, telles sont les idées qui sous-tendent le projet de Marc Ibos et Myrto Vitart retenu, en mai 1991, lors du concours d’architecture. Un défi de taille les attend : trouver 5.000 m2 supplémentaires. La réouverture le 7 juin 1997 permet de découvrir deux immenses lustres, exubérants et multicolores et les nouvelles salles, la galerie des sculptures du XIXe siècle, le sous-sol qui révèle les fastueux ensembles du moyen âge et de la Renaissance. L’espace d’exposition des plans-reliefs et la salle dédiée aux expositions temporaires, éclairée par une grande dalle de verre.

Levez-vous la tête quand vous arrivez au Palais des Beaux-Arts ? Vous y découvrirez des détails insolites et de petits trésors cachés.

© MW – PBA