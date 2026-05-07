Saintes

Visite guidée Lecture de paysage

Rendez-vous à Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez gravir les 201 marches du clocher de Saint-Eutrope et plongez dans l’histoire de ce quartier emblématique de Saintes. Au programme lecture de paysage, observation du parcellaire et anecdotes passionnantes.

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Rendez-vous à Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

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English :

Climb the 201 steps of the Saint-Eutrope bell tower and immerse yourself in the history of this emblematic Saintes district. On the program: landscape reading, plot observation and fascinating anecdotes.

L’événement Visite guidée Lecture de paysage Saintes a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge