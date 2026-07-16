Visite guidée : l’envers du décor, La Luciole, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée : l’envers du décor Samedi 19 septembre, 14h00 La Luciole Orne

Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 30 pers. max par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine / Envers du décor / Entrée libre & Sur réservation

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Luciole vous ouvre grand ses portes ! Nous avons à cœur de faire découvrir notre lieu et l’envers du décor à toutes celles et ceux qui profitent de ce week-end national pour pousser les portes de lieux insolites. Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de coulisses ou amoureux de musique, venez découvrir ce qui se cache derrière la scène.

Au programme de votre après-midi (14h – 18h) :

L’envers du décor (Visites guidées) : Départs à 14h, 15h, 16h et 17h – Sur réservation. Accompagnés par l’équipe de la salle et les bénévoles de l’association Eurêka, venez explorer les coulisses, loges et espaces techniques. C’est l’occasion unique de comprendre le fonctionnement quotidien de La Luciole et de découvrir les spécificités passionnantes du milieu des musiques actuelles.

Le saviez-vous ?

Le bâtiment de La Luciole ne laisse personne indifférent. Grâce à son architecture atypique et audacieuse, notre salle est officiellement labellisée au titre du Patrimoine Contemporain Remarquable (anciennement label « Patrimoine du XXe siècle ») depuis 2008. Une raison de plus de venir l’admirer de plus près !

Le mot de la salle : On passe souvent devant La Luciole, on y vient pour vibrer le temps d’un concert, mais on connaît rarement les secrets de sa structure ou la vie de ses coulisses. Les Journées du Patrimoine sont le moment idéal pour vivre une visite privilégiée, humaine et conviviale. Pensez bien à réserver votre créneau horaire pour la visite guidée, les places partent vite !

La Luciole 171 route de Bretagne, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233328333 https://www.laluciole.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.laluciole.org/share/event/540-Visite-de-La-Luciole »}] Scène de musiques actuelles, La Luciole a été créée en 1994 avec une salle de 300 places. Elle a été agrandie en 2008 avec une seconde salle de 700 places. Elle propose des concerts, des stages, des formations, des résidences, des répétitions et accueille des groupes.

Journées Européennes du Patrimoine / Envers du décor / Sur réservation

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