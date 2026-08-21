Visite guidée « Les Blagis, patrimoine artistique intercommunal du XXe siècle », Maison du tourisme, Sceaux
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du tourisme · Sceaux
Informations pratiques
Visite guidée « Les Blagis, patrimoine artistique intercommunal du XXe siècle » Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison du tourisme Hauts-de-Seine
Sur inscription auprès de la maison du Tourisme avec audioguide. 30 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une traversée d’un quartier intercommunal qui connait de profondes transformations dans les années 50. Les constructions de bâtiments publics intègrent la création artistique. Fontaines, sculptures, concepts symboliques côtoient le mobilier urbain. Quel regard portons-nous sur ce patrimoine ? A-t-il été préservé ?
Réservation obligatoire auprès de la Maison du tourisme de Sceaux :
> 01 46 61 19 03
> maisondutourisme@sceaux.fr
> https://tourisme.sceaux.fr/
Maison du tourisme 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146611903 https://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondutourisme@sceaux.fr »}, {« link »: « https://tourisme.sceaux.fr/ »}]
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