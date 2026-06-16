Visite guidée Les hangars, témoins d’un port en mutation Le Havre samedi 8 août 2026.

Le Havre

Visite guidée Les hangars, témoins d’un port en mutation

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Autrefois au cœur de l’activité portuaire, les hangars racontent une histoire essentielle de l’évolution du port du Havre.

Pensés pour stocker des marchandises en vrac, ils ont progressivement perdu leur fonction avec l’arrivée du conteneur et la transformation des chaînes logistiques.

Au fil de la visite pédestre, découvrez leur architecture, leur organisation et leur rôle dans le fonctionnement du port d’hier. Vous comprendrez également comment ces espaces, devenus stratégiques, sont aujourd’hui réinventés ou reconvertis.

Entre mémoire industrielle et nouveaux usages, ces lieux témoignent des grandes mutations du territoire.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

À partir de 12 ans

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Visite guidée Les hangars, témoins d’un port en mutation

L’événement Visite guidée Les hangars, témoins d’un port en mutation Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie