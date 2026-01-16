Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée les hôtels particuliers

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-10 15:00:00
fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-10

Découvrez les façades des hôtels particuliers de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: town houses

Discover the facades of Rochefort’s town houses.

