Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort mardi 10 mars 2026.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 15:00:00
fin : 2026-03-10 16:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Découvrez les façades des hôtels particuliers de Rochefort.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: town houses
Discover the facades of Rochefort’s town houses.
