Visite guidée Les jardins médiévaux

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vous y apprendrez comment les moines et les apothicaires utilisaient ces plantes dans la médecine traditionnelle. La visite mettra également en valeur l’organisation des jardins médiévaux et leur symbolique. C’est une expérience à la fois historique, scientifique et sensorielle, au cœur du patrimoine troyen.



Gratuit Sur réservation (places limitées) .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Visite guidée Les jardins médiévaux Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne