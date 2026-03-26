Visite guidée Les jardins médiévaux Troyes
Visite guidée Les jardins médiévaux Troyes samedi 6 juin 2026.
Visite guidée Les jardins médiévaux
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vous y apprendrez comment les moines et les apothicaires utilisaient ces plantes dans la médecine traditionnelle. La visite mettra également en valeur l’organisation des jardins médiévaux et leur symbolique. C’est une expérience à la fois historique, scientifique et sensorielle, au cœur du patrimoine troyen.
Gratuit Sur réservation (places limitées) .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Visite guidée Les jardins médiévaux Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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