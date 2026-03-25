Visite guidée « Les jardins médiévaux », Troyes La Champagne Tourisme, Troyes

Visite guidée « Les jardins médiévaux » Samedi 6 juin, 10h00 Troyes La Champagne Tourisme Aube

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Lors de cette visite guidée du jardin médicinal de l’Hôtel-Dieu et du jardin médiéval des Innocents, les visiteurs exploreront deux jardins éphémères inspirés du Moyen Âge où poussent des plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Vous y apprendrez comment les moines et les apothicaires utilisaient ces plantes dans la médecine traditionnelle. La visite mettra également en valeur l’organisation des jardins médiévaux et leur symbolique. Une expérience à la fois historique, scientifique et sensorielle, au cœur du patrimoine troyen.

Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?idPublication=51b340c8-0536-4ac3-bfff-7bccb9c89615&idoi=f6d72bb8-cd8e-4ad3-9425-5f100371c4e2&TypeOi=8&searchFirstAvailableDates=1&dateTo=25/03/2026&NbAdultes=1&culture=fr-FR »}] https://www.troyeslachampagne.com/sortez/agenda/

Lors de cette visite guidée du jardin médicinal de l’Hôtel-Dieu et du jardin médiéval des Innocents, les visiteurs exploreront deux jardins éphémères inspirés du Moyen Âge où poussent des plantes et…

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