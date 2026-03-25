Visite guidée « Les jardins médiévaux », Troyes La Champagne Tourisme, Troyes
Visite guidée « Les jardins médiévaux », Troyes La Champagne Tourisme, Troyes samedi 6 juin 2026.
Visite guidée « Les jardins médiévaux » Samedi 6 juin, 10h00 Troyes La Champagne Tourisme Aube
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Lors de cette visite guidée du jardin médicinal de l’Hôtel-Dieu et du jardin médiéval des Innocents, les visiteurs exploreront deux jardins éphémères inspirés du Moyen Âge où poussent des plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Vous y apprendrez comment les moines et les apothicaires utilisaient ces plantes dans la médecine traditionnelle. La visite mettra également en valeur l’organisation des jardins médiévaux et leur symbolique. Une expérience à la fois historique, scientifique et sensorielle, au cœur du patrimoine troyen.
Troyes La Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?idPublication=51b340c8-0536-4ac3-bfff-7bccb9c89615&idoi=f6d72bb8-cd8e-4ad3-9425-5f100371c4e2&TypeOi=8&searchFirstAvailableDates=1&dateTo=25/03/2026&NbAdultes=1&culture=fr-FR »}] https://www.troyeslachampagne.com/sortez/agenda/
Lors de cette visite guidée du jardin médicinal de l’Hôtel-Dieu et du jardin médiéval des Innocents, les visiteurs exploreront deux jardins éphémères inspirés du Moyen Âge où poussent des plantes et…
©AG – Troyes La Champagne Tourisme
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Visite ludique Nature et sens en éveil Troyes 15 avril 2026
- Apéro’Choeur Troyes 15 avril 2026
- FRANCOIS GUEDON LE TROYES FOIS PLUS Troyes 16 avril 2026
- LE JOUR G LE TROYES FOIS PLUS Troyes 17 avril 2026
- Visite-atelier A la découverte d’un prince Troyes 17 avril 2026