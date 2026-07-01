Visite guidée Les jeudis de Cérilly Cérilly
jeudi 23 juillet 2026 · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Visite guidée Les jeudis de Cérilly
Place du champ de Foire Cérilly Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Venez découvrir l’histoire de notre village bourbonnais, qui a vu naître des personnages historiques! Une petite collation sera servie au Rouetton à l’issue de la balade.
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Place du champ de Foire Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 51 92 43
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English :
Come discover the history of our village in the Bourbonnais region, which was the birthplace of several historical figures! A light snack will be served at Le Rouetton at the end of the walk.
L’événement Visite guidée Les jeudis de Cérilly Cérilly a été mis à jour le 2026-07-15 par Montluçon Tourisme
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