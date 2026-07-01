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AGENDA · Cérilly

Visite guidée Les jeudis de Cérilly Cérilly

jeudi 23 juillet 2026 · Cérilly

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place du champ de Foire
Ville
03350 Cérilly
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Cérilly

Visite guidée Les jeudis de Cérilly

Place du champ de Foire Cérilly Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13

Venez découvrir l’histoire de notre village bourbonnais, qui a vu naître des personnages historiques! Une petite collation sera servie au Rouetton à l’issue de la balade.
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Place du champ de Foire Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 51 92 43 

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English :

Come discover the history of our village in the Bourbonnais region, which was the birthplace of several historical figures! A light snack will be served at Le Rouetton at the end of the walk.

L’événement Visite guidée Les jeudis de Cérilly Cérilly a été mis à jour le 2026-07-15 par Montluçon Tourisme

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