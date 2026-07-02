Visite guidée : les missions de la Banque de France, Banque de France – Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée : les missions de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Banque de France – Montpellier Hérault

Visite gratuite d’1h30 environ. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les missions de la Banque de France à travers différents stands consacrés à l’authentification des billets, aux services aux particuliers et aux entreprises, à l’éducation financière et budgétaire, ainsi qu’à la politique monétaire, à la stabilité financière, à la RSE, au climat et au recrutement.

Pour les plus jeunes, une fresque géante à colorier sera proposée.

Banque de France – Montpellier 98 ter avenue de Lodève, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Les Cévennes Hérault Occitanie http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-2026 »}] Accès tram : ligne 3 – station Astruc

Pas de parking

Découvrez les missions de la Banque de France à travers différents stands consacrés à l’authentification des billets, aux services aux particuliers et aux entreprises, à l’éducation financière et la …