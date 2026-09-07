Visite guidée – Les noms d’hier, les rues d’aujourd’hui, Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visite guidée – Les noms d’hier, les rues d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit – À partir de 5 ans – Places limitées, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Partez à la découverte des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire de Palavas-les-Flots, qu’elles y soient nées ou qu’elles aient noué un lien privilégié avec la commune. Au fil des rues et des anecdotes, laissez-vous guider sur les traces de ces personnalités et découvrez les lieux qui témoignent de leur passage et de l’histoire qu’elles ont écrite à Palavas-les-Flots.

À partir de 5 ans.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.palavas-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palavas-tourisme.com/fr/produit/les-noms-d-hier-les-rues-d-aujourdhui »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

VISITE GUIDÉE – LES NOMS D’HIER, LES RUES D’AUJOURD’HUI

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