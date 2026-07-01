Visite guidée « Les peintres caravagesques », Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée « Les peintres caravagesques » Vendredi 3 juillet, 14h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T14:30:00+02:00 – 2026-07-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T14:30:00+02:00 – 2026-07-03T15:30:00+02:00

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins à travers plusieurs thématiques :

– Les peintres caravagesques

Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229521327800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Visite guidée à travers les collections de peintures du musée des Augustins