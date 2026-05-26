AU FIL DE L’EAU, LE CANAL DE MIDI (CONVIVENCIA) Place Olin-Châtelet Toulouse

Toulouse

AU FIL DE L’EAU, LE CANAL DE MIDI (CONVIVENCIA)

Place Olin-Châtelet AU BOUT DES ALLÉES PAUL SABATIER Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 10:30:00

Date(s) :

2026-07-03

En partenariat avec le Festival Convivencia.

En cheminant sous les platanes, vous découvrez le calme de l’eau et la nature en ville le long du canal du Midi. Ce parcours vous mène jusqu’aux cales de Radoub pour une escale musicale en compagnie de l’artiste Paamath.

Plus d’informations sur le site internet du Festival Convivencia. 8 .

Place Olin-Châtelet AU BOUT DES ALLÉES PAUL SABATIER Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In partnership with the Convivencia Festival.

L’événement AU FIL DE L’EAU, LE CANAL DE MIDI (CONVIVENCIA) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE