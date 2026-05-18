TROP PARFAITE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
TROP PARFAITE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse jeudi 18 juin 2026.
Toulouse
TROP PARFAITE
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:15:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-27 2026-07-17
C’est un succès ! Une pièce déjantée, signée Gérard Pinter, qui soignera votre envie de trop parfait . Performance remarquable des comédiens, à découvrir d’urgence !
Créer la femme parfaite, un rêve ! C’est ce que veut faire Thomas, un jeune scientifique en robotique, aidé d’un vieux briscard marié depuis 25 ans à une belle emmerdeuse. Après des années d’un travail acharné, le résultat est stupéfiant ils ont créé LA femme parfaite, une poupée qui dit toujours oui, oui, oui…
Son créateur se lance alors dans une cohabitation rêvée avec ce prototype, sous l’œil sceptique de son vieil ami. Mais la perfection peut souvent mener au désordre le plus total, voire au chaos… et pourquoi vouloir inventer la femme parfaite puisqu’elle existe déjà… c’est vous ! Et comme le dit la chanson Vous les femmes, vous le charme ! A pleurer de rire et d’actualité ! Foncez ! 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
It’s a hit! A wacky play by Gérard Pinter that will cure your craving for too perfect . A remarkable performance by the actors, a must-see!
L’événement TROP PARFAITE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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