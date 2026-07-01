Visite guidée : les siècles d’histoire pharmaceutique d’Alençon, Archives municipales, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée : les siècles d’histoire pharmaceutique d’Alençon 19 et 20 septembre Archives municipales Orne

Durée 2h, RDV place du Général Bonet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le service des archives municipales d’Alençon vous propose pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 de découvrir les siècles d’histoire pharmaceutique d’Alençon au travers d’une visite guidée dans la ville.

Le parcours débute symboliquement dans les jardins des simples et l’univers des plantes médicinales avant continuer vers les premières apothicaireries puis les grandes officines de la ville.

– Il permet de présenter pour la première fois l’ancienne apothicairerie de l’hôpital d’Alençon, en partenariat avec le Centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers, témoignage rare de l’organisation des soins et de la préparation des remèdes dans les établissements hospitaliers.

– Un arrêt est fait au château, pour parler des prisons et des conditions de soin des prisonniers.

– La visite se poursuit dans les rues de la ville, à la recherche des anciennes officines du XIXe et XXe, celles disparues comme toujours actives. Ce sera l’occasion de redécouvrir l’ancienne pharmacie Pesche, installée à Alençon de 1828 à 1987, grâce à une reconstitution dans les actuels locaux de Christian Lair, qu’il met gracieusement à disposition pour cet évènement.

Archives municipales 15 Rue Antoine Jullien, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233328915 https://www.alencon.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 2.33.32.89.15 »}, {« type »: « email », « value »: « archives.municipales@ville-alencon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 32 89 15 »}] Installées depuis 1980 dans l’extension de l’ancien lycée Alain, les archives municipales d’Alençon dépendent du département Vie culturelle et Tourisme. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques de la Ville d’Alençon, de l’ancien District et de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA). Elles complètent leurs collections en collectant des archives privées en lien avec leur histoire économique, sociale, patrimoniale et historique.

Le service des archives municipales d’Alençon vous propose pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 de découvrir les siècles d’histoire pharmaceutique d’Alençon au travers d’une visite guidée…

©archives municipales d’Alençon