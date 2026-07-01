Visite guidée : les trésors photographiques de Archives, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée : les trésors photographiques de Archives 10 octobre – 16 décembre Pierresvives Hérault

Limité à 20 personnees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques à travers une visite guidée accessible à tous. Des premiers procédés du XIXe siècle aux usages contemporains, explorez la photographie comme outil de mémoire, de documentation et de création, à travers archives publiques, albums privés et regards de photographes. Une invitation à porter un nouveau regard sur l’image, témoin du passé et patrimoine à transmettre.

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://pierresvives.herault.fr/ »}] Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques à travers une visite guidée à tous.…

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