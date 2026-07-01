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Visite guidée : les trésors photographiques de Archives, Pierresvives, Montpellier

samedi 10 octobre 2026 · Pierresvives · Montpellier

Visite guidée : les trésors photographiques de Archives, Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Pierresvives
Adresse
907, rue du professeur Blayac, Montpellier
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Limité à 20 personnees

Visite guidée : les trésors photographiques de Archives 10 octobre – 16 décembre Pierresvives Hérault

Limité à 20 personnees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques à travers une visite guidée accessible à tous. Des premiers procédés du XIXe siècle aux usages contemporains, explorez la photographie comme outil de mémoire, de documentation et de création, à travers archives publiques, albums privés et regards de photographes. Une invitation à porter un nouveau regard sur l’image, témoin du passé et patrimoine à transmettre.

Pierresvives 907, rue du professeur Blayac, Montpellier Montpellier 34000 Mosson Hérault Occitanie 04 67 67 37 00 https://pierresvives.herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://pierresvives.herault.fr/ »}] Domaine départemental : Archives départementales, médiathèque départementale, animations culturelles et expositions
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques à travers une visite guidée à tous.…

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