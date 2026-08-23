VISITE GUIDÉE LES TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES DES ARCHIVES Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

VISITE GUIDÉE LES TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES DES ARCHIVES

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-10-10 2026-10-21 2026-11-07 2026-11-25 2026-12-16 2027-01-13 2027-01-30

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à découvrir la richesse de leurs fonds photographiques à travers une visite guidée accessible à tous.

De l’invention de la photographie au XIXe siècle à ses usages contemporains, cette visite propose un parcours à la fois historique et thématique. Remontez le temps en commençant par les premiers procédés comme le daguerréotype ou les plaques de verre, avant de comprendre comment la photographie s’est imposée comme un outil essentiel pour documenter le territoire, accompagner l’action publique ou encore conserver la mémoire des familles.

Entre archives administratives, albums privés et regards de photographes, cette immersion met en lumière la diversité des images conservées et leurs multiples usages. L’occasion de porter un nouveau regard sur l’image comme source d’histoire, témoin du passé et patrimoine à transmettre.

Dates

– 19 et 20 septembre (Journées européennes du patrimoine)

– Les samedis 10 octobre, 7 novembre , 30 janvier (14h)

– Les mercredis 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier (14h)

Durée 1h

Tout public (adultes et enfants à partir de 10 ans)

Gratuit Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

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English : VISITE GUIDÉE LES TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES DES ARCHIVES

%C0 To mark the bicentennial of photography, the Hérault Departmental Archives invite you to discover the richness of their photographic collections through a guided tour open to everyone.

L’événement VISITE GUIDÉE LES TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES DES ARCHIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 PIERRESVIVES