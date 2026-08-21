Visite guidée : l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, Office de tourisme de Besse, Besse-et-Saint-Anastaise
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Besse · Besse-et-Saint-Anastaise
Informations pratiques
Visite guidée : l’histoire de la protection du patrimoine à Besse Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme de Besse Puy-de-Dôme
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée
La visite porte sur l’histoire de la préservation et de la protection du patrimoine à Besse.
Office de tourisme de Besse 12 rue Notre Dame 63610 Besse Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Besse Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 26 40 62 https://www.besse-superbesse.fr/fr/ https://www.facebook.com/mairiedebesse63/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-rendez-vous-du-patrimoine »}] Visite guidée sur l’histoire de la protection du patrimoine à Besse, de monument historique à SPR. Parking gratuit autour du centre
Visite guidée
©mairiedebesse
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