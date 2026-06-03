Visite guidée L’histoire et les systèmes défensifs du château LOURDES Lourdes dimanche 5 juillet 2026.

Lourdes

Visite guidée L’histoire et les systèmes défensifs du château

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-08-31 15:45:00

Date(s) :

2026-07-05

Tous les jours à 14h30 pendant les vacances du 5 juillet au 31 août 2026, découvrez l’architecture défensive de la forteresse et de son histoire, depuis la légende de Charlemagne jusqu’à la création du musée pyrénéen.

Durée 1h15

Tarifs habituels de la visite du Château fort + 1€/pers en supplément pour la visite guidée.

Attention pas de visite le 9 août.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

Every day at 2:30pm from July 5 to August 31, 2026, discover the defensive architecture of the fortress and its history, from the legend of Charlemagne to the creation of the Pyrenean Museum.

Duration: 1h15

Regular Château Fortress admission + 1?/pers. supplement for guided tour.

Please note: no tour on August 9.

Please contact us for further information.

L’événement Visite guidée L’histoire et les systèmes défensifs du château Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65