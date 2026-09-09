Visite guidée – L’histoire insolite du Phare, Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visite guidée – L’histoire insolite du Phare 19 et 20 septembre Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit. À partir de 5 ans. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes de l’emblématique Phare de la Méditerranée et découvrez son histoire insolite au cours d’une visite guidée. Au fil de la visite, explorez les multiples fonctions qu’a connues ce lieu emblématique et laissez-vous surprendre par son riche passé. En point d’orgue, profitez d’une vue panoramique à 360° sur le littoral méditerranéen.

À partir de 5 ans.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.palavas-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palavas-tourisme.com/fr/produit/histoire-insolite-du-phare »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

VISITE GUIDÉE – L’HISTOIRE INSOLITE DU PHARE

© Erwan Desgrees du Lou