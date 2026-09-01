Informations pratiques

Châteaudun

Visite guidée l’Hôtel de Ville de Châteaudun

2 Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’Hôtel de Ville de Châteaudun en passant notamment par la salle des mariages et le bureau du Maire. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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2 Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour that explores the history of the Châteaudun City Hall, including stops at the wedding hall and the mayor’s office. This tour is offered as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée l’Hôtel de Ville de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN