UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails », hotel de ville, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · hotel de ville · Tourcoing

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails », hotel de ville, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
hotel de ville
Adresse
10 place Victor Hassebroucq
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails » Samedi 19 septembre, 10h00 hotel de ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails »
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel
Samedi à 10h et à 14h (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV : sur le parvis de l’hôtel de ville, 10 place Victor Hassebroucq

hotel de ville 10 place Victor Hassebroucq Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Visite guidée « L’hôtel de ville en détails »

© DR

À voir aussi à Tourcoing (Nord)