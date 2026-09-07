Visite guidée « L’hôtel de ville en détails », hotel de ville, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails » Samedi 19 septembre, 10h00 hotel de ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Visite guidée « L’hôtel de ville en détails »

Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Samedi à 10h et à 14h (durée : 1h30)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

RDV : sur le parvis de l’hôtel de ville, 10 place Victor Hassebroucq

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Visite guidée « L’hôtel de ville en détails »

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