Visite Guidée Lyon Capitale de la Résistance et Jean Moulin et l’Armée des Ombres, Place Bellecour, Lyon

Informations pratiques

Visite Guidée Lyon Capitale de la Résistance et Jean Moulin et l’Armée des Ombres 19 et 20 septembre Place Bellecour Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lyon Capitale de la Résistance et Jean Moulin et l’Armée des Ombres

(2 visites guidées complémentaires : Départ Terreaux ou Départ Perrache)

Plongez au cœur de Lyon, capitale de la Résistance, lors d’une déambulation captivante de la place des Terreaux au quartier Bellecour.

Entre lieux emblématiques et récits méconnus, découvrez comment la ville s’est imposée comme un haut lieu de la lutte clandestine face à l’Occupation.

Figures héroïques, réseaux secrets et événements décisifs jalonneront votre parcours.

Cette visite vous dévoile une autre facette de Lyon, faite de courage, d’engagement et d’ingéniosité. Une immersion vivante dans l’Histoire, au fil des rues que vous croyiez connaître.

Préparez-vous à voir la ville autrement.

Place Bellecour Place Bellecour 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.visiterlyon.com/l-armee-des-ombres.html »}] Visite guidée en Presqu’île de Lyon, la visite débute et se termine Place Bellecour Métro A et D

Lyon Capitale de la Résistance et Jean Moulin et l’Armée des Ombres

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