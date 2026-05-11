Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande

Marmande

Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier vous propose de découvrir le patrimoine de la ville de Marmande à la lueur des lanternes.

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier vous propose de découvrir le patrimoine de la ville de Marmande à la lueur des lanternes. Une visite ludique et décalée autour des senteurs d’hier et d’aujourd’hui. Entre chien et loup, laissez-vous conter les sombres mystères et les légendes les plus savoureuses de la cité de la tomate.

Sur réservation. .

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 infos@valdegaronne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Guidée Marmande à la Lanterne

Stéphane Rouquet, Guide Conférencier, invites you to discover the heritage of the town of Marmande by lantern light.

L’événement Visite Guidée Marmande à la Lanterne Marmande a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Garonne