Beaugency

Visite guidée médiévale à Beaugency

Place du Petit Marché Beaugency Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Revivez des combats de chevaliers, assistez à des saynètes ou bien des danses médiévales !

Plongez dans l’histoire avec cette soirée médiévale ! Cette visite guidée théâtralisée sera animée par des acteurs costumés et ponctuée d’animations médiévales (combats de chevaliers, théâtre, danse, spectacle de feu.). Les étapes qui jalonnent le circuit vous permettront de revivre des combats de chevaliers, d’assister à des saynètes et des danses médiévales et enfin d’admirer l’adresse des jongleurs et des cracheurs de feu lors du spectacle final au pied des remparts. Enfin, vous en apprendrez plus sur l’histoire de la belle cité de Beaugency ! En partenariat avec Grand Châteaudun Tourisme, La Ville de Beaugency et l’association Les Amis du Château de Châteaudun

Durée 2h30 environ 10 .

Place du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Relive knightly battles, watch performances, or enjoy medieval dances!

L’événement Visite guidée médiévale à Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE