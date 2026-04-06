Visite guidée Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin Rue du Donjon Saint-Florentin

Saint-Florentin

Visite guidée Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin

Rue du Donjon Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Visites guidées du cimetière civil et militaire pour le Printemps des Cimetières mise à l’honneur de plusieurs sépultures de soldats morts pour la France lors de différentes guerres, des soldats français et étrangers dont un soldat du Commonwealth, des résistants et des victimes de guerre civiles à travers des témoignages et des anecdotes. .

Rue du Donjon Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Visite guidée Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin

L’événement Visite guidée Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Serein Armance St Florentin