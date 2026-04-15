Visite guidée « Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin » Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin
Visite guidée « Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin » Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin samedi 9 mai 2026.
Visite guidée « Mémoires de guerre au cimetière de Saint-Florentin » Cimetière de Saint-Florentin Saint-Florentin Samedi 9 mai, 14h30, 16h00 Gratuit
Histoire, anecdotes, témoignages liés à des soldats (français et étrangers), résistants, victimes civils Morts pour la France – Visite guidée à 14h30 et à 16h00 – Rendez-vous à l’entrée du cimetière
Visites guidées du cimetière civil et militaire : mise à l’honneur de soldats morts pour la France lors de différentes guerres, des soldats français et étrangers dont un soldat du Commonwealth, des résistants et des victimes de guerre civiles à travers leur histoire, des témoignages et des anecdotes.
Visite guidée à 14h30 et à 16h00
Rendez-vous à l’entrée du cimetière
Renseignements : 03 86 35 11 86
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T16:30:00.000+02:00
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Cimetière de Saint-Florentin rue du Donjon 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne
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