Festival Hit The Road Parc du Génie Saint-Florentin

Saint-Florentin

Festival Hit The Road

Parc du Génie 5 Route de Champlandry Saint-Florentin Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le festival Hit the Road est un festival de musique et d’autostop organisé par l’association Stop&Go.

Nous fêtons cette année la 10e édition de cette aventure festive le 29, 30 et 31 mai à Saint Florentin (89) en partenariat avec la communauté de commune Serein et Armance.

En organisant ce festival, Stop & Go cherche à réunir étudiant.es et locaux dans une ambiance conviviale et autour d’intérêts communs. Surtout, nous souhaitons montrer qu’en 2026, l’auto-stop reste une alternative crédible aux moyens de locomotion traditionnels. Notre ambition est de montrer que les valeurs de solidarité, de convivialité, d’écologie et de partage qui constituent le cœur de cette pratique peuvent se déployer à plus grande échelle.

Toute la nourriture est faite sur place à partir de produits bio et locaux dans le but de mettre en avant les producteurs d’une agriculture plus durable. De plus, il accueille des artistes émergents aux styles musicaux variés, du rock, de l’électro, de la pop, bref, il y en a pour tous les goûts !

De nombreuses activités auront aussi lieu les après-midis, avant les concerts. Au programme, cette année, des ateliers yoga, danses traditionnelles, ateliers créatifs, tournoi de pétanque et de nombreuses autres surprises ;)

Nous vous donnons rendez vous les 29-30-31 mai à Saint Florentin pour vivre la nouvelle édition de cette aventure humaine, écologique et artistique avec nous !

En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram (@festival.hittheroad) et Facebook (Page Facebook) ! .

Parc du Génie 5 Route de Champlandry Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Hit The Road

L’événement Festival Hit The Road Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Serein Armance St Florentin