Visite guidée – Mers-les-Bains : La céramique, une histoire haute en couleur, Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains, Mers-les-Bains

Informations pratiques

Visite guidée – Mers-les-Bains : La céramique, une histoire haute en couleur Samedi 19 septembre, 11h00 Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains Somme

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le quartier balnéaire de Mers-les-Bains, la céramique architecturale est partout et contribue à la couleur des villas, à travers ses masques, cabochons, frises… Pourquoi et comment l’art de la céramique s’est développé depuis la fin du 19e siècle pour trouver une nouvelle jeunesse au début du 21e siècle, c’est ce que vous découvrirez au cours d’une balade d’une heure avec une guide-conférencière.

Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains 3 avenue du 18 juin 1940 80350 MERS-LES-BAINS Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France 02.35.86.05.69 https://www.destination-letreport-mers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.86.05.69 »}] La ville de Mers-les-Bains est connue et admirée pour être un témoignage unique de l’architecture « Belle Epoque ». Cette visite guidée du Quartier Balnéaire classé « secteur sauvegardé » vous fait revivre les étapes importantes qui ont conduit ce petit village agricole à devenir une grande station balnéaire de la Côte Picarde. Parking de la Galiote, rue du 4 septembre (gratuit) à proximité de la place du marché.

Dans le quartier balnéaire de Mers-les-Bains, la céramique architecturale est partout et contribue à la couleur des villas, à travers ses masques, cabochons, frises… Pourquoi et comment l’art de la…

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